Engelse pers ziet bankzitter Lukaku vertrekken bij Manchester United: “Gefrusteerd om Mourinho”

Het zijn moeilijke tijden voor Romelu Lukaku en Manchester United. Onze landgenoot is lang niet meer zeker van een basisplaats en zijn relatie met coach José Mourinho zou fel bekoeld zijn. En dus, zo schrijven meerdere Engelse kranten, overweegt de topschutter van de Rode Duivels een vertrek.

Romelu Lukaku kwam in de zomer van 2017 van Everton naar Manchester United, waar hij werd herenigd met zijn oude manager bij Chelsea, José Mourinho. Vorig seizoen scoorde hij 27 doelpunten voor de Mancunians, dit seizoen zit hij nog maar aan vijf. Maar vooral: sinds hij op 28 oktober op de bank belandde tegen zijn vorige club Everton kreeg hij nog maar één basisplaats. Ook in de topper deze week tegen Arsenal kreeg de Rode Duivel maar 25 speelminuten.

Voor de Engelse pers, The Sun op kop, is Lukaku bijzonder ontevreden met zijn statuut, net als Paul Pogba en Alexis Sanchez. Al is er misschien hoop voor hen: United staat pas achtste in de Premier League en de kans dat José Mourinho moet opstappen is niet denkbeeldig. United zou zelfs een opvolger op het oog hebben: Mauricio Pochettino, momenteel coach van Tottenham.