Vrijgelaten haatprediker: "Moslims worden in België opgesloten omdat ze moslim zijn"

De veroordeelde moslimprediker Jean-Louis Denis (44), bijgenaamd 'le soumis', heeft zaterdag rond 11 uur de gevangenis van Ittre verlaten, waar hij opgesloten zat in de vleugel voor geradicaliseerde gevangenen. Bij het verlaten van de gevangenis noemde Denis die vleugel een plaats voor "psychische foltering". Die afdeling "versterkt mensen alleen maar in hun overtuiging", zo klonk het. Zijn advocaten benadrukken ook dat Denis niet via een deradicaliseringsprogramma werd opgevolgd.

Denis sprak de pers toe bij zijn vrijlating en had het over een "vreselijke onrechtvaardigheid in België". “Ik ben er zeker van dat moslims worden opgesloten, enkel en alleen omdat ze moslim zijn en omdat ze jullie dingen vertellen die jullie niet bevallen."

Hij had het ook over zijn verblijf op de afdeling waar geradicaliseerde gevangenen verblijven. "Het is een plaats waar mensen psychologisch gefolterd en verwoest worden om hun overtuiging af te nemen. Maar hun overtuiging wordt alleen maar sterker. Het levert dus het tegenovergestelde op van wat jullie willen doen.”

Denis had het ook over de gele hesjes, en zwaaide daarbij met een biljet van 20 euro. “Ze offeren zich op voor een beetje geld”, zegt hij. “Ze zijn bereid om te sterven om iets te kunnen kopen. Wel ik, ik geef mijn leven enkel en alleen aan Allah en uit te leggen aan de mensen dat de Islam niet in strijd is met de democratie. Ik wens mijn broeders en zusters die vandaag in de gevangenis zitten veel sterkte in hun beproeving en ik vraag Allah om hen te steunen.”

De correctionele rechtbank in Brussel had Denis tot tien jaar cel veroordeeld, maar het hof van beroep halveerde die straf in november 2016. Die vijf jaar heeft hij nu uitgezeten. Hij werd veroordeeld omdat hij in 2013 verschillende jongeren rekruteerde voor de gewapende strijd in Syrië. Het hof van beroep achtte het niet bewezen dat hij leider was van een terreurgroep, enkel lid.

