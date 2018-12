Bart De Wever: “Regering komt vanmiddag bij elkaar, wij kunnen dat pact niet aanvaarden”

De ministerraad komt vandaag nog bij elkaar om definitief een standpunt over het VN-Migratiepact in te nemen, dat zegt Bart De Wever en werd bevestigd aan onze redactie. De N-VA-voorzitter laat tegelijk weten niet te zullen wijken en te vragen om een Belgische onthouding, maar hoopt naar eigen zeggen toch dat de regering niet valt.

Premier Michel (MR) voert momenteel gesprekken met zijn vicepremiers Kris Peeters (CD&V), Alexander De Croo (Open VLD) en met name Jan Jambon (N-VA). Om 16u zou dan de voltallige minsterraad bij elkaar komen.

Bart De Wever erkent dat zijn partij mee heeft kunnen onderhandelen over het pact, en dat zijn partij haar bezwaren aan de late kant geuit heeft. “Daar gaan we niet volledig vrijuit. We hebben bezwaren gemaakt, maar de rode kaart is wellicht te laat getrokken. Dat erken ik en daarom vraag ik ook geen tegenstem. Als men zich zou willen onthouden, dan kunnen we verdergaan.”

Soepelheid

De Wever herhaalt namelijk ook nu al “het VN-migratiepact echt niet te kunnen aanvaarden”. Volgens de N-VA-voorzitter zal zijn partij dan ook niet van mening veranderen, en vraagt hij “soepelheid van onze partners”. N-VA heeft zich bij andere dossiers ook al soepel opgesteld, luidt het. “In het verleden is er in de regering altijd rekening gehouden met de bezwaren van één partner. Ook wij hebben dat gedaan, soms met zwaar gezichtsverlies voor ons. Bijvoorbeeld met die huiszoekingen voor illegalen. Dat was twee keer aanvaard door de regering, last minute teruggetrokken door één partij en wij hebben dat geslikt.”

Volgens De Wever kan België zich niet binden aan het Migratiepact, “want pas jaren later blijken de gevolgen van dat soort pacten nefast. Het opengrenzenbeleid wordt verheerlijkt in dat pact en daar draagt Europa de negatieve gevolgen van.”

Onthouding

De Wever hoopt daarom dat zijn partners akkoord gaan met een Belgische onthouding bij de stemming van het VN-pact, want “een goedkeuring kan voor ons niet.” De N-VA wil dus dat België zich onthoudt bij de stemming in New York. “De regering zal straks beslissen, maar wij gaan ons akkoord niet geven. Iedereen mag naar Marrakesh gaan, maar de regering waar N-VA in zit, gaat zich niet binden aan dat pact.”

Dat België internationaal gezichtsverlies zou lijden, wuift De Wever weg. “Er zijn heel veel landen die ondertussen de staart hebben ingetrokken. De wereld is te laat wakker geworden, maar hij is wakker. Bijna alle landen waar migranten naartoe gaan in de wereld, zijn eruit. Alleen West-Europa blijft over. Misschien zijn we in het verleden naïef omgesprongen met dat soort teksten.”

Toch hoopt De Wever naar eigen zeggen dat de regering niet zal vallen. “Ik kan alleen maar hopen dat de wijsheid alsnog zal primeren en dat die regering gewoon kan verdergaan. Ik ga daar tot de laatste seconde op blijven hopen”, aldus nog de N-VA-voorzitter.