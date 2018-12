Zeven Congolezen vrijgelaten die waarschuwen voor kaduke stemmachines

In de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn vrijdagavond zeven personen vrijgelaten die vier maanden lang in het geheim werden vastgehouden door de inlichtingendiensten. Ze werden op 11 september opgepakt terwijl ze een sensibiliseringsactie voerden rond de stemmachines die zullen worden gebruikt tijdens de verkiezingen van 23 december.

Over twee weken worden in Congo algemene verkiezingen gehouden. Er zal onder meer een opvolger verkozen worden voor president Joseph Kabila. Voor het eerst zal in Congo gebruikt worden gemaakt van elektronische stemmachines, die volgens een deel van de oppositie fraudegevoelig zijn.

Zeven activisten die de Congolezen oproepen geen gebruik te maken van die machines en op 11 september werden opgepakt, zijn nu weer in vrijheid gesteld. De woordvoerder van hun organisatie Le Congolais debout houdt vol dat Congo nood heeft aan een vreedzame machtsoverdracht. “We zullen geen parodie op verkiezingen aanvaarden”, zegt hij.