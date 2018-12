Moet PSG Mbappé of Neymar verkopen om sancties te vermijden? Parijzenaars halen staalhard uit naar Franse sportkrant

De Franse topclub Paris Saint-Germain ontkent met klem de geruchten verspreid door de Franse sportkrant L’Equipe dat het bereid zou zijn om supersterren Kylian Mbappé of Neymar te verkopen om financiële sancties te vermijden. Zo benadrukt PSG in een officieel statement op de clubwebsite.

“Vrijdag publiceerde L’Equipe op zijn website een artikel waarin het zegt dat PSG bereid is om Kylian Mbappé of Neymar te verkopen om financiële sancties te vermijden. Dat is niet alleen een belachelijke leugen, maar ongetwijfeld een manier om spanning te creëren”, trekt de clubleiding fel van leer in het statement.

De Parijse topclub staat al sinds 2017 onder toezicht van de Europese Voetbalbond (UEFA) in verband met de financiële fair-playregels. Deze verbieden voetbalploegen meer geld uit te geven dan er op eigen kracht binnenstroomt. In september 2017 haalde PSG zowel het Franse toptalent Kylian Mbappé als de Braziliaanse superster Neymar binnen voor een astronomisch bedrag van meer dan 400 miljoen euro. De club van Thomas Meunier tracht voor het Hof van Arbitrage voor Sport (TAS) onder het onderzoek uit te komen. Volgens de UEFA zal de situatie van PSG pas onderzocht worden nadat het TAS een uitspraak over de zaak heeft geveld.

Dit weekend komt PSG niet in actie in de Franse hoogste voetbalklasse. De wedstrijd tegen Montpellier is wegens de onrust met de ‘gele hesjes’ (gilets jaunes) uitgesteld.