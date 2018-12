Gents schepencollege bijna volledig: Coddens aangeduid als sociale ‘superschepen’

Gent - In Gent is voormalig lijsttrekker Rudy Coddens (sp.a) zaterdag aangesteld als sociale ‘superschepen’, met een reeks zware bevoegdheden. Astrid De Bruycker is een nieuwkomer in het Gentse stadsbestuur en huidig schepen Annelies Storms krijgt andere bevoegdheden, die ze een halve legislatuur zal invullen. Volgende week duidt Groen zijn schepenen aan. Dan is het Gentse college van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) volledig.

Sp.a moest na de verkiezingen een moeilijke oefening maken. De partij trok in kartel met Groen naar de kiezer, maar verloor heel wat zetels in de Gentse gemeenteraad. De Gentse socialisten hebben recht op twee schepenen en een mandaat dat ze moeten delen met Groen. Huidig schepen Resul Tapmaz kondigde zijn vertrek aan en Sven Taeldeman was geen kandidaat. Schepen Martine De Regge werd niet herkozen in de gemeenteraad. Ook andere bekende namen zoals Freya Van den Bossche, Guy Reynebeau en Fatma Pehlivan zijn er niet meer bij. Burgemeester Daniël Termont is verkozen, maar zal zijn mandaat in de Gentse gemeenteraad niet opnemen.

Sp.a kiest met Rudy Coddens voor een ‘superschepen’ van sociale zaken die een reeks zware bevoegdheden krijgt: Financiën, Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg en Seniorenbeleid. Astrid De Bruycker wordt schepen van Welzijn & Gelijke kansen, Participatie, Buurtwerk, Openbaar groen. Annelies Storms wordt schepen van Facilitair management & Gebouwenbeheer, Feesten & Evenementen. “Armoede bestrijden blijft voor ons een topprioriteit”, zegt voorzitster Karin Temmerman. “Deze bevoegdheden geven ons de kans om volop te focussen op Gent als solidaire en nabije stad.”

Bij kartelpartner Groen kunnen de huidige schepenen Elke Decruynaere, Filip Watteeuw en Tine Heyse aanblijven. De definitieve beslissing over de vierde schepen en bevoegdheidsverdeling valt op 15 december. Dan wordt ook een vijfde schepen gekozen, die na drie jaar de portefeuille Facilitair management & Gebouwenbeheer, Feesten & Evenementen overneemt van Annelies Storms. De 14 verkozen Groen-gemeenteraadsleden schuiven tegen dan een kandidaat naar voren.

Ook bij Open Vld worden op 15 december de schepenmandaten officieel toegekend. Daar kunnen huidig schepen Sofie Bracke en Christophe Peeters na een bevoegdheidswissel aanblijven. Bij de vierde coalitiepartner, CD&V, wordt Mieke Vanhecke schepen.