Gooien ‘gele hesjes’ roet in het eten van ministerraad over migratiepact?

Vanmiddag om 16 uur komt de regering bijeen om het VN-migratiepact te bespreken. Veel hoop op het voortbestaan van Michel I is er niet.

Straks om 16 uur komt de regering samen voor een standpuntbepaling rond het pact van Marrakech. Dat heeft Bart De Wever gezegd aan de VRT bij de start van de maandelijkse partijraad van N-VA. Tegelijkertijd liet hij verstaan dat zijn partij voet bij stuk houdt en niet wil dat het pact de steun van ons land krijgt.

Hij wijst erop dat binnen de regering altijd is rekening gehouden met de bezwaren van één van de partners. Bij de woonstbetredingen had de MR bijvoorbeeld in extremis bezwaren en zette de regering niet door. De Wever vindt dat dat nu ook moet kunnen.

Maar de kans is onbestaande. In het parlement werd vorige week nog een resolutie goedgekeurd waarin ook de regeringspartners CD&V en Open VLD zeggen dat het VN-Migratiepact de steun van ons land moet krijgen.

En in een interview in L’Echo beklemtoont de leider van de MR, Denis Ducarme, vandaag dat wat zijn partij betreft (die van premier Michel ook) België absoluut het pact moet steunen.

Het ziet er dus naar uit dat straks enkel het overlijden van de regering-Michel zal kunnen worden vastgesteld.