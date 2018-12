Liverpool springt naar voorlopige leidersplaats na zege tegen Bournemouth, Salah schittert met hattrick

Op de 16e speeldag in de Premier League heeft Liverpool de leiding gegrepen na een makkelijke 0-4 overwinning tegen Bournemouth. Grote held bij ‘The Reds’ was de Egyptische aanvaller Mohamed Salah met een hattrick (25., 48. en 77.). Tussendoor had verdediger Steve Cook (Bournemouth) Liverpool een handje geholpen met een ongelukkig eigen doelpunt (68.). Bij Liverpool bleven doelman Simon Mignolet en aanvaller Divock Origi een hele wedstrijd aan de bank gekluisterd.

Door de overwinning springt Liverpool, nog steeds ongeslagen, tijdelijk naar de eerste plaats in de rangschikking. Met 42 punten stoot het Manchester City (41 punten) van de troon. De ploeg van Vincent Kompany kan later op de dag terug aan de leiding komen in de topper op Stamford Bridge tegen Chelsea, waar Eden Hazard terug met zijn beste vorm hoopt aan te knopen.

Bournemouth blijft met 23 punten op de zevende plaats hangen naast Everton en Manchester United. Lukaku en Fellaini ontvangen met United straks wel nog het Fulham van Denis Odoi.