VIDEO. Vandalenstreken tijdens ‘gele hesjes’-betoging: auto in brand gestoken, kerstboom afgebroken

Tijdens het protest van de ‘gele hesjes’ in Brussel, hebben betogers een spoor van vernieling achtergelaten. Auto’s werden beschadigd en soms zelfs volledig vernield, een versierde kerstboom is afgebroken en de politie werd met stenen bekogeld.

Een deel van de betogers in Brussel trok via de kleine ring en de Albert II- laan naar Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, achtervolgd door de politie. Heel wat ‘gele hesjes’ trokken een spoor van vernieling door de hoofdstad, ook werd de confrontatie met de politie niet geschuwd. Een deel werd opgepakt, een ander deel is uiteengedreven, zodat de rust grotendeels is weergekeerd.

Alle tunnels op de kleine ring zijn intussen weer in beide richtingen geopend, enkel de uitrit van de Kruidtuintunnel richting de Ginestestraat is nog gesloten.