Koppel uiteengerukt door zware crash: “Ze hadden net de liefde voor elkaar teruggevonden”

Twee doden en een mama van drie jonge kindjes die nog voor haar leven vecht: de tol van het ongeval vrijdagnacht op de Ruggeveldlaan in Deurne, is loodzwaar. Twee van de slachtoffers vormden een koppel. De derde inzittende was een vriend. Drie families zijn verteerd door verdriet. “Manu en Sheila waren net weer dolverliefd op elkaar.”

“Toen Manu in de deuropening stond, wierp hij me een kushandje toe. Iets wat hij anders nooit deed. Enthousiast riep hij me enkele woorden in het Italiaans toe. Wat hij zei, weet ik niet. Maar ik ben ...