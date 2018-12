Vrouw (57) zit twee dagen zonder gsm opgesloten in lift in Koksijde

Koksijde - Een 57-jarige vrouw heeft twee dagen vastgezeten in de lift van een appartementsgebouw in Koksijde. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Haar echtgenoot belde uiteindelijk de 100-centrale omdat hij niet wist wat er aan de hand was. De dame in kwestie had geen gsm bij en kon dus niemand verwittigen.

Na het alarmerende telefoontje van de man bracht de 100-centrale de syndicus van het appartement op de hoogte van de verdwijning van de vrouw. Die ging zaterdag rond 14 uur op zoek in het gebouw dat zich op de zeedijk van Koksijde bevindt. Het complex telt in totaal zes woningen maar enkel het appartement van het echtpaar is momenteel bewoond, de anderen zijn immers tweede verblijven. De syndicus ontdekte dat de lift van het gebouw defect was en dat de 57-jarige vrouw er al sinds donderdag in opgesloten zat.

Geen gsm

De vrouw, afkomstig uit Wallonië, had geen gsm mee toen ze de lift instapte en kon dus ook niemand verwittigen. Bovendien bleek de noodtelefoon van de lift zelf het niet te doen. De brandweer kwam na de ontdekking snel ter plaatse en kon de dame bevrijden. Na een medische check-up komt de vrouw er met grote honger en schrik vanaf.