Storm richt ravage aan in Gents park: drie bomen omgewaaid, nog eens dertig moeten worden geveld

Door de rukwinden zijn verschillende bomen in het Wielewaalpark ontworteld en op straat gewaaid. Foto: dvh

Gent - De wind ging vandaag hard tekeer in Gent. Het Wielewaalpark in de Brugse Poort werd zwaar getroffen: drie bomen waaiden zaterdagmiddag door het noodweer om op straat, nog eens 31 bomen moeten uit veiligheid worden neergehaald. De omgeving is afgesloten.

De hevige rukwinden hebben zwaar huisgehouden in het Wielewaalpark in de Brugse Poort. In het park van 1,4 hectare groot werden drie bomen door het noodweer ontworteld, waarna enkele op straat waaiden.

De politie en brandweer waren snel ter plaatse en hebben de Wielewaalstraat afgesloten voor alle verkeer. Uit veiligheid moesten verschillende wagens worden getakeld.

Na een inspectie van de Groendienst blijkt de ravage nog veel groter te zijn: in totaal 31 bomen moeten worden neergehaald.

"Ze zijn hol en rot vanbinnen, stelden onze diensten vast", zegt bevoegd schepen Rudy Coddens (SP.A). "De bomen zijn niet meer stabiel en dreigen om te vallen. De groendienst heeft met spoed al vier bomen neergehaald. Maar het ziet er naar uit dat het volledig bosje van 31 bomen moet worden omgelegd."

Nieuwe bomen

"We weten dat het vellen van bomen gevoelig ligt bij de mensen", aldus Coddens. "Maar de veiligheid primeert. We mogen van geluk spreken dat er geen gewonden zijn gevallen. En het park krijgt in de toekomst nieuwe bomen."