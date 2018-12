Genk-huurling Vanzeir (20) scoort vier keer voor Beerschot Wilrijk

Tegen Tubeke, het nummer twee in de tussenstand van de tweede periode, pakte leider Beerschot Wilrijk uit met een glansprestatie. Voor het eerst dit seizoen scoorden de Mannekes vijf doelpunten, waarvan vier door uitblinker en Genk-huurling Dante Vanzeir, die in de eerste helft een zuivere hattrick liet optekenen.

Coach Stijn Vreven moest alweer noodgedwongen met een gewijzigd elftal aan de wedstrijd beginnen. Zo diende hij in de vervanging te voorzien van de onfortuinlijke Jorn Vancamp die voor de rest van het seizoen out is met een kruisbandletsel en van de geschorsten, Tissoudali en Noubissi. Prychynenko, geschorst voor het bekertreffen van vorige dinsdag op AA Gent, nam zijn plaats centraal in de verdediging opnieuw in waardoor Bourdin linksachter werd. Gertjan De Mets startte als verdedigende middenvelder, Messoudi op links, Hoffer op rechts en Vanzeir in de spits.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Beershot Wilrijk. Van Hyfte recupereerde de bal, legde af voor Vanzeir die gemakkelijk in doel kon leggen. Er waren amper 6 minuten gespeeld. Tubeke kreeg de kans niet om te reageren, want de thuisploeg stoomde gewoon door. Een schitterende collectieve aanval over verschillende stations werd eerst nog onbegrijpelijk gemist door Messoudi die aan de tweede paal onbeheersd over schoot.

Even later verdubbelde Vanzeir wel de voorsprong. Opnieuw combineerde de thuisploeg Tubeke op een hoopje en was het Vanzeir die scoorde. Toen Vanzeir even later in de rug werd geduwd bij zijn doelpoging, ging de bal op de stip. Messoudi gaf Vanzeir de kans om een zuivere hattrick aan te tekenen. De jonge spits deed wat van hem verwacht werd en zette de 3-0 op het bord. Beerschot Wilrijk knutselde met vinnig voetbal en mooie combinaties nog enkele kansen in elkaar. Voor Tubeke leek bij momenten de bal gewoon ongrijpbaar, tot grote pret van het thuispubliek. Ruststand 3-0.

De eerste kans na de rust was voor Tubeke, maar Vanhamel redde. Even later forceerde Vanzeir zelf een kans door sneller op de bal te zijn dan doelman Defourny. In plaats van af te leggen, verkoos hij zelf zijn kans te gaan waardoor hij te lang talmde. Tubeke kwam nu iets meer in het stuk voor, maar Vanhamel weerde enkele afstandspogingen, maar op hoekschop scoorde Tubeke toch. Henry duwde van dichtbij aan de tweede binnen.

Een wedstrijd waarin Beerschot Wilrijk gedurende een uur heer en meester was, leek plots te kantelen. De thuisploeg zakte in en kwam nog amper tot een degelijke aanval, terwijl Tubeke plots moed vatte. Lang duurde de opflakkering van de gasten niet. Het was opnieuw Vanzeir die met een knappe kopbal een voorzet de ingevallen Abaz in doel verlengde. Meteen zijn vierde van de avond.

Tubeke stribbelde toch nog tegen. Na een mooi vluchtschot tegen de paal werd de rebound door Bueno in doel verlengd. Beerschot Wilrijk pakte nog uit met enkele knappe doelpogingen van vooral Hoffer en Prychynenko die net hun doel miste. De supporters scandeerden “Wij willen Placca zien”. Die kregen hun zin. De Togolees die na maandenlang blessureleed opnieuw zijn opwachting maakte, mocht Vanzeir, die zo zijn applausvervanging kreeg, komen vervangen. Bij de eerstvolgende hoekschop pikte Prychynenko een afgeweerde bal op en schoot keihard door een bos van benen keihard voorbij alles en iedereen de 5-2 eindstand op het bord.