Borussia Dortmund wint geladen derby en krijgt lachers op zijn hand op Twitter

Borussia Dortmund zal ook op speeldag 14 niks moeten inboeten van haar grote leiding in de Bundesliga. De club van Rode Duivel Axel Witsel ging op het veld van aartsrivaal Schalke 04 de Ruhrderby winnen. In Gelsenkirchen werd het 1-2.

Dortmund kwam al vroeg op rozen na een goal van Delaney, die na amper zeven minuten de 0-1 op het bord zette. Die Borussen hielden de leiding ook een hele poos vast, tot op het uur: toen moest de VAR tussenkomen en kreeg Schalke 04 een penalty toegewezen. Caligiuri verzilverde de strafschop, maar even later stelde Sancho met een heerlijke treffer toch orde op zaken voor de bezoekers. De eindstand was 1-2. Axel Witsel speelde een sterke partij en stond 90 minuten tussen de lijnen.

Dortmund neemt zo een voorsprong van 9 punten op Bayern München en 10 punten op Borussia Mönchengladbach, dat morgen nog tegen VfB Stuttgart speelt. Voor Die Borussen is het alvast een deugddoende zege tegen de grote aartsrivaal. Dat werd ook duidelijk vlak na de wedstrijd, toen het Twitteraccount van Dortmund uitpakte met een steek richting de buren uit Schalke.

Casteels speelt gelijk

Nog in de Bundesliga nam Koen Casteels het met Wolfsburg op tegen Hoffenheim. Het begon dramatisch voor Casteels en Wolfsburg, want al na vier minuten nam Ishak Belfodil een voorzet van dichtbij in één tijd op de slof en liet Casteels kansloos. Wolfsburg knokte zich met veel balbezit terug in de match, en voor het half uur kregen ze het geluk aan hun zijde: Ermin Bicakcic kopte een flankvoorzet knullig tegen de eigen netten. Amper drie minuten later zette Daniel Ginczek de 2-1 ruststand op het bord.

Wolfsburg liet het balbezit in de tweede helft aan Hoffenheim, dat daar weinig mee aanving tot minuut 71. Toen klopte Andrej Kramaric Casteels met een krachtige kopbal van dichtbij, en de bordjes stonden weer gelijk. Even daarvoor blonk de reservedoelman van de Rode Duivel nog uit met een fantastische save op een kopbal van Belfodil. De thuisploeg vond maar geen antwoord op het sterke spel van Hoffenheim, en daardoor bleef het 2-2. Wolfsburg staat voorlopig negende in de stand, op drie punten van Hoffenheim, dat voorlopig zesde blijft.