Stafchef John Kelly verlaat op het einde van het jaar het Witte Huis, zo heeft president Trump zaterdag bekendgemaakt.

“John Kelly vertrekt eind dit jaar”, zei het staatshoofd tegenover journalisten in het Witte Huis. De naam van zijn opvolger wordt in één van de komende twee dagen bekendgemaakt.

Trump liet uitschijnen dat hij mogelijk een stafchef ad interim aanstelt in afwachting van een permanente opvolger van Kelly.

Die is de nauwste medewerker van de president, die trouwens voor de tweede keer van stafchef wisselt. “Een super gast”, zei de 45ste president van de VS omtrent Kelly; “ik heb zijn diensten veel geapprecieerd”.

De generaal, en kortstondige minister voor Binnenlandse Veiligheid tijdens de eerste zes maanden van Trumps presidentschap, had Reince Priebus in juli 2017 opgevolgd om orde op zaken te stellen in het toen chaotische Witte Huis. Eerder had Trump de directeur van de FBI wandelen gestuurd en was Robert Mueller aangesteld als speciale aanklager in de Rusland-affaire.