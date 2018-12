N-VA heeft de ministerraad verlaten. Over een halfuur volgt een persconferentie op het N-VA-hoofdkwartier.De kans dat de regering nog een compromis bereikt over het VN-migratiepact, is erg klein. Dat zei vicepremier Jan Jambon (N-VA) nog voor de start van de ministerraad. Volg hier de laatste ontwikkelingen.