Wat is er aan de hand bovenin? Leider Genk en nummer twee Club Brugge konden elk maar 1 van laatste 5 matchen winnen

Ze overvleugelden de tegenstand in het begin van de competitie, maar tegenwoordig sputtert de motor. Racing Genk en Club Brugge konden elk amper één van hun laatste vijf wedstrijden in de Jupiler Pro League winnen.

Opvallend is het, de verschrikkelijke vorm die de beste ploegen van ons land sinds begin november in eigen land hebben. Want de beste ploegen, dat zijn Racing Genk en Club Brugge volgens het klassement wel nog steeds. Net daarom zijn hun resultaten van de laatste weken zo opvallend. De nummers één en twee van onze competitie konden allebei amper één van hun laatste vijf matchen winnen. Genk telt daardoor 6 op 15, Club Brugge amper 4 op 15.

Bovendien waren de tegenstanders ook niet van het zwaarste kaliber. Club Brugge ging de voorbije weken de boot in tegen Charleroi, Zulte Waregem en Waasland-Beveren. Genk liet punten liggen tegen Moeskroen, Cercle Brugge en KV Kortrijk.

Die resultaten staan in schril contrast met de dominantie van de top twee eind oktober. Toen telde Racing Genk nog 33 op 39 en had Club Brugge 30 op 39. Genk had toen 10 van zijn 13 wedstrijden gewonnen, Club Brugge 9 van de 13.

Laatste vijf matchen Club Brugge:

Genk-Club Brugge 1-1

Charleroi-Club Brugge 2-1

Club Brugge-Zulte Waregem 1-3

Club Brugge-Standard 3-0

Waasland-Beveren-Club Brugge 2-1

Laatste vijf matchen Racing Genk:

Genk-Club Brugge 1-1

Moeskroen-Genk 0-0

Genk-Cercle Brugge 1-2

Anderlecht-Genk 0-1

Genk-KV Kortrijk 1-1