COLUMN DIJKSHOORN. “Hegerberg had dat megalomane mannencircus keihard de rug moeten toekeren”

Ik wil het met u toch nog even over de uitreiking van de Gouden Bal hebben. Voor wie niet weet wat dat is: nee, dat is geen gala voor mannen met een bal die toch een kind hebben verwekt. Het is een voetbalgala, waar allemaal mannen in de zaal zitten die geboren zijn met drie ballen. Twee in hun broekje en een op het nachtkastje. Een smachtende papa ernaast, nu al wachtend op de dag dat zijn zoon miljoenen gaat verdienen en een huis in Spanje voor hem zal kopen.