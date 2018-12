Bart De Wever: “Als premier Michel pact Marrakech goedkeurt, ontslaat hij N-VA de facto uit regering”

Brussel - Indien premier Charles Michel het VN-migratiepact in Marrakesh goedkeurt, dan ontslaat hij N-VA de facto uit de federale regering. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdagavond verklaard tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie.

“Indien premier Michel morgen opstijgt vanop Melsbroek, dan vertrekt hij als premier van de Zweedse coalitie, maar zal hij terugkomen als premier van de Marrakesh-coalitie”, drukte De Wever het uit. Letterlijk zeggen dat zijn ministers en staatssecretarissen dan uit de regering stappen, deed hij echter niet.

“Liever crisis dan compromis”

De Wever “betreurde” dat de andere coalitiepartijen weigerden de ruimte te bieden om tot een vergelijk te komen. “Men verkiest liever een regeringscrisis boven een compromis”, luidde het. “Men wil blijkbaar niet meer verder met ons.” Hij gaf aan dat de premier donderdag heeft gevochten voor zijn regering, maar dat hij werd “uitgelachen” door CD&V en Open Vld.

Wat er post-Marrakesh gebeurt, heeft N-VA niet in de hand, zei De Wever. “Als we nog van dienst kunnen zijn, zal de premier ons dat wel meedelen”, ging de voorzitter voort. “Twee derde van het parlement steunt het pact. Dus het zal niet moeilijk zijn een regering op de been te brengen met die Marrakesh-coalitie.”

De Wever herhaalde dat zijn partij tegen het pact gekant is. “Wij zijn niet tegen migranten of migratie, maar wel tegen de Europese migratie-chaos. In het parlement is er misschien brede steun, maar bij de bevolking is dat volgens ons helemaal niet het geval.”