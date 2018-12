REACTIES. Van “N-VA stort land in crisis” tot “Wil dit niet op mijn geweten hebben”

Brussel - Nu de ministerraad is afgelopen en N-VA-voorzitter Bart De Wever kenbaar heeft gemaakt dat zijn partij zich uit de regering gezet acht, regent het politieke reacties. De groene oppositie is niet te spreken over de demarche van regeringspartij N-VA. “De kracht van verandering is de kracht van vernieling gebleken”, tweet Kamerfractieleider Kristof Calvo. CD&V-vicepremier Kris Peeters blijft premier Charles Michel “onverkort steunen”.

N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak klare taal. Stapt Michel op het vliegtuig richting de VN-conferentie, dan vertrekt hij als premier van de huidige Zweedse coalitie, maar landt hij ter plaatse als premier van de “Marrakesh-coalitie”. Intussen heeft ook premier Charles Michel gereageerd en via een verklaring bevestigd dat de Zweedse coalitie met N-VA voorbij is.

“Was dus geen Marrakesh-coalitie, maar een coalitie van menselijkheid & samenwerking. Blijkbaar wil @de_nva daar geen deel (meer) van zijn”, reageert Calvo op twitter. “N-VA stort land in een crisis. De kracht van verandering is de kracht van vernieling gebleken. Weinig opgebouwd, vooral afgebroken. Tevreden dat breed front deze week ‘stop’ heeft gezegd. Nu zo snel mogelijk weer vooruit.”

Parlement heeft inderdaad gekozen. Want zonder samenwerking krijg je migratie nooit georganiseerd. Was dus geen Marrakech-coalitie, maar een COALITIE VAN MENSELIJKHEID & SAMENWERKING. Blijkbaar wil @de_nva daar geen deel (meer) van zijn. — Kristof Calvo (@kristofcalvo) December 8, 2018

Ook Groen-voorzitter Meyrem Almaci trekt hoge ogen bij de beslissing van N-VA. “2 jaar stilzwijgend het pact laten passeren, dan 3 weken het land gijzelen om vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid voor deze schertsvertoning te willen nemen: N-VA kan dat”, besluit zij.

“Premier onverkort steunen”

CD&V-vicepremier Kris Peeters blijft premier Charles Michel “onverkort steunen”, ook nu hij van N-VA een ultimatum heeft gekregen. Dat bevestigt hij aan Belga.

Als premier Michel morgen/zondag opstijgt naar Marrakesh, “vertrekt hij als premier van de Zweedse coalitie, maar komt hij terug als premier van de Marrakesh-coalitie”, kondigde N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdagavond aan tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Als de premier vertrekt, ontslaat hij de N-VA de facto uit de regering, klonk het.

CD&V blijft in elk geval achter de premier staan, bevestigt vicepremier Kris Peeters. Over de verklaring van N-VA, wilde Peeters verder niets kwijt. Premier Michel zei eerder op de avond nog eens dat hij naar Marrakesh zal gaan.

“Verder werken”

Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft op Twitter gereageerd op de meest recente perikelen in de regeringscrisis en de communicatie van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Volgens Rutten heeft haar partij goed kunnen samenwerken met N-VA. “Maar over fundamentele principes kunnen we geen compromis sluiten”, luidt het.

“Een streng humaan migratiebeleid heeft internationale samenwerking nodig”, stelt Rutten. Ze sluit af met de boodschap dat er nog andere uitdagingen op de plank liggen. “We moeten andere uitdagingen nu ook aanpakken. Geen tijd verliezen #verderdoen”.

Goede samenwerking met @de_NVA

maar over fundamentele principes kunnen we geen compromis sluiten.



Een streng humaan migratiebeleid heeft internationale samenwerking nodig.



We moeten andere uitdagingen nu ook aanpakken. Geen tijd verliezen #verderdoen — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) December 8, 2018

Bij partijvoorzitter Wouter Beke (CD&V) luidt ook eenzelfde duidelijke boodschap.

"You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today." - Abraham Lincoln



Nu opnieuw focussen op andere dossiers. Levenskwaliteit en geborgenheid. Wij willen #verderwerken. — Wouter Beke (@wbeke) December 8, 2018

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageerde op Twitter met een afbeelding:

Terwijl premier Michel het einde van de Zweedse coalitie heeft aangekondigd, drukt N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir op Facebook haar “terleurstelling” uit. Volgens haar gebruikt de “Marrakeshcoalitie” het migratiepact om “N-VA uit de regering te duwen en laat ze de Vlamingen opdraaien voor de gevolgen”.

“Wil dit niet op mijn geweten hebben”

“Er is een Marrakeshcoalitie tot stand gekomen die van mening is dat een migratiepact, dat nefaste gevolgen zal hebben voor onze samenleving, belangrijker is dan het verderzetten van het regeringswerk. Deze Marrakeshcoalitie gebruikt dit migratiepact om N-VA uit de regering te duwen en laat de Vlaming opdraaien voor de gevolgen”, stelt Demir op Facebook.

Demir zegt dat ze haar werk als staatssecretaris “in eer en geweten” heeft gedaan. “Met de ambitie en de bereidheid om dat te blijven doen. Desnoods terug vanuit de oppositie”, luidt het.

“Maar, ik zou niet op mijn geweten willen hebben wat de Marrakeshcoalitie volgende week wil doen”, aldus Demir. Volgens Demir is haar partij “de eerste om te pleiten voor meer wereldwijde samenwerking inzake migratie”. “Want we zijn geen anti-migratiepartij. Maar, dit is natuurlijk geen globaal pact meer. Veel landen haken af. Doen die dat zomaar? Dat denk ik niet. Het is een lokaal pact geworden tussen West-Europa en Afrikaanse landen. En van die West-Europese landen maakt dan weer het gros voorbehoud via een begeleidende nota of via een onthouding. West-Europa dreigt weer de dupe te worden.”

Daar wil Demir zich niet bij neerleggen. “Niet in de meerderheid en niet in de oppositie. Ik blijf gaan voor mijn idealen”, besluit ze.