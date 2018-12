Dochter van Corrie van der Valk: “Bedankt België, om toch te blijven zoeken naar mijn mama”

“Het lichaam van mama is na zeventien jaar gevonden en dat voelt vreemd aan. De vragen van toen zijn opgelost. Maar nu zijn er nieuwe. Echte rust zullen we nooit kennen.” Voor het eerst reageert de familie Van der Valk op de vondst van het stoffelijk overschot van mama Corrie. De erfgename van de bekende Nederlandse hoteldynastie was sinds 2001 vermist. Het waren uiteindelijk Belgische speurders die ontdekten dat ze al die tijd in een anoniem graf lag in Namen.