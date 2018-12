Onze reporter bij de ‘gele hesjes’ in Parijs: “Enkel door geweld te gebruiken zullen ze naar ons luisteren”

Ondanks de 8.000 agenten die Parijs gisteren belegerden, is de betoging van de Gele Hesjes in de Lichtstad niet zonder incidenten verlopen. 619 demonstranten werden aangehouden, 117 anderen raakten gewond. Onze reporter zag wel hoe de meerderheid van de beweging zich steeds meer distantieert van het gebruikte geweld.

De charme van de Lichtstad was zaterdag ver te zoeken. Terwijl het in deze eindejaarsperiode normaal over de koppen lopen is in de winkelstraten, bleven de shoppers en toeristen nu weg. Veel redenen hadden ...