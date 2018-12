Starters doen het liever alleen

Zelfstandigen die pas met een zaak zijn gestart, doen dat meestal helemaal alleen. Zelfs na een jaar willen ze nog altijd geen personeel. De hindernissen zijn te groot en de opstart is te ingewikkeld om meteen al te groeien, zeggen ze in een bevraging van hr-dienstverlener Acerta.

Bijna negen op de tien startende bedrijfjes en bedrijven denken er niet aan om in het eerste jaar dat ze actief zijn personeel aan te nemen. Liefst 93 procent doet het helemaal alleen en na een jaar wil nog altijd 88 procent niet weten van personeel.

Dat is logisch, zegt hr-dienstverlener Acerta die bijna duizend startende leden ondervroeg over hun plannen. “De eerste zorg van een starter is om te kunnen blijven bestaan. Personeel aanwerven kan pas als die zorg van de baan is. En dat duurt wel een tijdje.”

Niet genoeg voorbereid

De obstakels waarmee startende ondernemingen te maken krijgen, zijn talrijk en niet eenvoudig om te overwinnen, zo blijkt uit de bevraging. De weg naar een zelfstandig bestaan mag dan wel wat makkelijker zijn gemaakt – sinds 1 januari van dit jaar is bijvoorbeeld de vestigingswet afgeschaft – dat neemt niet weg dat de helft vindt dat ze onvoldoende voorbereid waren op die stap. Een kwart zegt dat het duidelijk schort aan begeleiding.

Het vinden van een boekhouder, de paperassenwinkel, klanten vinden én klanten die niet betalen, zijn allemaal redenen om in het eerste jaar al te gaan twijfelen aan de toekomst als zelfstandige. Voor één op de vier starters zouden al die hindernissen waarmee ze als starter te maken krijgen, genoeg reden zijn om een goedbetaalde job als werknemer toch weer te overwegen. Eén op de twintig denkt er zelfs aan om te stoppen als zelfstandige.

Toch tevreden

Maar ondanks al die moeilijkheden, blijft het zelfstandig zijn toch heel mooi, blijkbaar. Meer dan drie kwart (76 procent) zegt heel tevreden te zijn met de gemaakte keuze en zou het zo opnieuw doen.

Els Schellens van Acerta is niet verwonderd over die cijfers, zegt ze. “Het is logisch dat de overgrote meerderheid van de starters geen personeel heeft en daar op de korte termijn ook niet aan denkt. Maar wat me wel verrast, is dat de starters in deze tijden nog altijd onvoldoende aanwezig zijn op het internet. Bijna twintig procent heeft geen website en maakt geen gebruik van sociale media. Alleen Facebook lijkt redelijk ingeburgerd – als ze actief zijn op sociale media is het vooral daar – maar in deze tijden van online shoppen, moet dat meer zijn. Ook daar kunnen starters dus nog veel hulp gebruiken.”