De premier vertrekt naar Marrakech, regering-Michel gaat verder zonder N-VA: “Ik neem mijn verantwoordelijkheid”

Wat al dagenlang in de lucht hing, is gisterenavond uiteindelijk gebeurd. Op een speciale ministerraad over het VN-migratiepact is de regering-Michel gevallen. Of beter gezegd: ze gaat verder zonder N-VA. Tot de verkiezingen van mei vormen CD&V, Open VLD en MR een minderheidsregering. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid”, aldus premier Michel.

Om drie uur deze namiddag stijgt Charles Michel (MR) vanop de luchthaven van Melsbroek op richting Marrakech. Daar zal hij zijn steun uitspreken voor het VN-Migratiepact. Ondanks de waarschuwing van N-VA-voorzitter Bart De Wever gisterenavond: “Hij stijgt op als premier van de Zweedse regering, maar hij zal landen als premier van een Marrakech-coalitie.”

Dat zei hij een halfuur nadat zijn ministers een speciale ministerraad, die premier Michel op vraag van N-VA had georganiseerd, hadden verlaten. Na een week van politieke spanning bleek ook deze “ultieme” ministerraad niet de wonderoplossing te bieden voor de impasse over het migratiepact.

Michel had nochtans aangekondigd dat hij een oplossing op tafel zou leggen, maar zelfs die bleek er niet meer te zijn. Hij legde alleen een document voor met de vraag of ons land de goedkeuring die het eerder aan het migratiepact had gegeven, wilde herroepen. Drie partijen zeiden “neen”, N-VA zei van wel. Daarop verlieten Jan Jambon, Sander Loones, Johan Van Overtveldt en Theo Francken Wetstraat 16, amper een halfuur nadat de ministerraad was begonnen.

“Liever crisis dan compromis”

Onmiddellijk daarna belegde N-VA een persconferentie op haar hoofdkwartier. “Wij hebben de andere partijen de ruimte gegeven om tot een compromis te komen door ons te onthouden bij stemming (over het migratiepact, nvdr.)”, zei De Wever. “Maar zelfs dat was te veel gevraagd om de regering te redden. Men verkiest blijkbaar een regeringscrisis boven een compromis.”

Volgens N-VA duwt Michel de partij uit de regering door naar Marrakech te gaan. “Hij krijgt nog tijd tot drie uur, wanneer hij opstijgt richting Marrakech”, aldus de partij. “Zodra hij effectief vertrekt, dan zet hij ons de facto uit de regering, en dan nemen onze ministers en staatssecretarissen ontslag.”

“Marrakech-regering”

N-VA heeft ook al een naam gelanceerd voor de regering die zonder haar overblijft: de Marrakech-regering. Een label dat ze ongetwijfeld verder zal proberen uitspelen richting Vlaamse en federale verkiezingen eind mei.

Premier Michel had daar gisterenavond al meteen een antwoord op. Hij legde rond 23 uur in zijn ambtswoning een verklaring af. “We gaan verder met een oranje-blauwe regering”, zei hij daar. “Geen minderheidsregering, wel een verantwoordelijke regering.”

Daarmee speelde Michel het spel van N-VA niet mee om in de uren voor zijn vertrek naar Marrakech alsnog te proberen om een compromis te vinden. Iets waar N-VA na haar waarschuwing van “Marrakech-regering” toch nog stilletjes op had gehoopt - sinds het bitse Kamerdebat van donderdag leeft binnen N-VA het gevoel dat Michel zelf wel een oplossing wil, maar gegijzeld wordt door de onverzettelijkheid van CD&V en Open VLD.

Michel kondigde meteen aan dat hij een doorstart maakt met een “oranje-blauwe” regering, en legde de verantwoordelijkheid voor de crisis bij N-VA, en bij niemand anders: “Die partij is opgestapt van de onderhandelingstafel en uit de coalitie.” In naam van “het algemeen belang” wil hij de regering nu zonder die partij voortzetten. Al zal hij daarvoor wel op de oppositie moeten rekenen, want hij heeft geen meerderheid meer in het parlement.

NV-A-ministers vervangen

Om de continuïteit te verzekeren zullen alvast twee staatssecretarissen de bevoegdheden van de N-VA-excellenties overnemen. Dat gaat om Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD). Zij krijgen in deze laatste maanden van de regering alle huidige N-VA-bevoegdheden. Dat gaat om zware portefeuilles zoals Binnenlandse Zaken, Financiën en Defensie. Vandaag wordt beslist hoe die tussen hen twee verdeeld worden. Of de overdracht ook al vandaag zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.