Regering-Michel gaat door zonder N-VA: dit moet je weten

De Zweedse coalitie stond al langer op barsten, maar zaterdag is de bom dan toch eindelijk ontploft. De N-VA verdwijnt uit de meerderheid, MR, Open VLD en CD&V vormen vanaf nu een “blauw-oranje” minderheidsregering. Dit moet je weten over een dag van crisis.

• Om 12u komt het partijbestuur van de N-VA samen. Voorzitter Bart De Wever erkent dat zijn partij fouten heeft gemaakt door te laat fundamentele bezwaren te uiten tegen het VN-Migratiepact, maar gooit tegelijk ook zijn laatste kaarten op tafel: hij vraagt om een Belgische onthouding bij de stemming in Marrakech, “want er is in de regering altijd rekening gehouden met de bezwaren van één partner”.

• Met enkele uren vertraging komt om 20u de ministerraad samen om “finaal een standpunt in te nemen over het migratiepact”, zoals omschreven door De Wever. Het N-VA-ballonnetje wordt meteen doorprikt: de andere partijen willen niet weten van een onthouding, maar het pact zoals beloofd goedkeuren. De N-VA-excellenties Jan Jambon en Theo Francken verlaten daarop meteen de regeringstafel. Na een kwartier staan ze weer buiten in de Wetstraat 16.

• Om 21.30 uur opent N-VA de strijd om de publieke opinie. Op een persconferentie op haar hoofdkwartier in de Koningsstraat omschrijft voorzitter De Wever het schouwspel niet als de N-VA die de stekker trekt uit een regering, maar als zijn partij die “in feite ontslagen is. Als de regering ons land wil binden in Marrakech, dan zullen wij dat dus niet aanvaarden. Charles Michel zal dan morgen in Melsbroek opstijgen als premier van de Zweedse regering, maar hij zal landen als premier van de Marrekechcoalitie.”

• Premier Michel slaat terug een uur later terug met zijn eigen persconferentie: een strijdvaardige premier neemt naar eigen zeggen “akte van het feit dat N-VA uit de regering stapt”. Een opvallend veelzeggende formulering… Daarop bedankte Michel de regeringsleden van de N-VA “voor het harde werk van de afgelopen jaren”, en kondigde meteen aan hen te zullen vervangen in de regering. Jan Jambon (vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid), Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Sander Loones (minister van Defensie , Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie) en Zuhal Demir (staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen) stappen uit de regering en keren terug naar het pluche van het parlement. De N-VA-kabinetten krijgen naar verluidt welgeteld twee dagen om hun bureaus op te ruimen.

• Conclusie: Michel wil en zal voortregeren met een minderheidsregering bestaande uit zijn eigen MR, Open VLD en CD&V. Er komen dus geen vervroegde verkiezingen, er wordt in mei gewoon op hetzelfde moment als voor de Vlaamse en Europese verkiezingen voor een nieuw federaal parlement gestemd. Staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) en worden officieel minister, want wettelijk gezien moet de regering evenveel Nederlandstalige als Franstalige excellenties bevatten. De bevoegdheden van de N-VA-excellenties worden in de komende dagen door de premier in overleg met de partijvoorzitters verdeeld over alle andere ministers.

• Alle N-VA-verzet ten spijt stapt Michel straks gewoon op een vliegtuig naar Marrakech om “in naam van de regering en van België” het VN-migratiepact goed te keuren.

