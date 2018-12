May waarschuwt: Groot-Brittannië in “onbekende wateren” als Brexit-akkoord stemming niet overleeft

Groot-Brittannië komt in “onbekende wateren” terecht als de parlementsleden het Brexit-akkoord niet goedkeuren dat premier Theresa May heeft onderhandeld met Brussel. Daarvoor waarschuwde May zondag in een interview.

“Als ik zeg dat we echt in onbekende wateren terechtkomen als deze deal sneuvelt, dan hoop ik dat mensen begrijpen dat dit is wat ik echt geloof en waarvoor ik echt bang ben dat het kan gebeuren”, zei ze aan de Daily Mail. “Het zou voor grote onzekerheid zorgen in de natie, met een zeer groot risico dat de Brexit niet doorgaat of dat we de Europese Unie verlaten zonder akkoord.”

May kampt met een opstand van parlementsleden binnen haar eigen Conservatieve Partij. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze genoeg stemmen zal verzamelen om de deal dinsdag door het parlement te sluizen.

Downing Street ontkende zaterdagavond wel dat May de stemming mogelijk zal uitstellen om een nederlaag te vermijden. “De stemming gaat door dinsdag”, zei een woordvoerder. In de media was daarover speculatie ontstaan.