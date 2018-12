“Iran breidt rakettentests uit”

Iran zou dit jaar aanzienlijk meer rakettentests uitgevoerd hebben. Daarbij zouden raketten ingezet zijn die de Europese Unie kunnen bereiken, bericht de Welt am Sonntag.

De Duitse krant baseert zich op documenten van “westerse inlichtingendiensten”, die ze kon inzien. Als het bericht klopt - onduidelijk is waar de informatie precies vandaan komt en of ze dus betrouwbaar is - zou Teheran mogelijk de VN-resolutie over het internationaal atoomakkoord schenden.

Volgens de informatie, die door verschillende bronnen bevestigd zou zijn, heeft Iran in 2018 zeker zeven middellangeafstandsraketten afgevuurd. Ook zouden er zeker vijf keer korteafstandsraketten en kruisvluchtwapens afgevuurd zijn.

Het atoomakkoord met Iran werd in 2015 gesloten door de vijf vetomachten in de VN-Veiligheidsraad en Duitsland. Het maakte het voor Iran mogelijk om kernenergie te gebruiken, maar zorgde er tegelijk voor dat Iran geen nucleaire wapens zou ontwikkelen.

De VS, die bezorgd zijn over de groeiende invloed van Iran in het Midden-Oosten, trokken zich in mei van dit jaar terug uit de deal. De VS legden sindsdien geleidelijk aan sancties op aan Iran. Volgens de VS van president Donald Trump hield Iran zich niet aan het akkoord.

De andere landen die het akkoord sloten, beslisten om het toch te respecteren. Het internationaal atoomagentschap stelde in november nog vast dat Iran zich wel aan het akkoord hield.