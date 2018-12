‘Provence’ wint vier kortfilmprijzen in Leuven, ook Willeke van Ammelrooy gelauwerd

Leuven - ‘Provence’ van Kato De Boeck heeft tijdens de slotavond van het 24e Kortfilmfestival Leuven de juryprijs voor het beste debuut en de persprijs in de wacht gesleept. Laime De Paep, de jonge actrice uit de kortfilm, kreeg een speciale vermelding voor haar acteerprestatie. Samen met de Humo Award eerder deze week viel de kortfilm vier keer in de prijzen. Het festival kreeg deze week 7.500 bezoekers over de vloer.

Blikvanger tijdens de slotavond was de aanwezige Nederlandse actrice Willeke Van Ammelrooy die voor haar rol in de film ‘In the palace’ van Nelson Polfliet de prijs voor beste acteerprestatie kreeg. De jury prees de wijze waarop Van Ammelrooy zowel decennia aan filmervaring als frisse originaliteit toevoegt aan de film. Het was de eerste kortfilm waarin ze een rol speelde sinds ze enkele van dergelijke films in het begin van haar carrière rond 1970 draaide.

In de Europese competitie bekroonde de internationaly jury ‘A worthy man’ van de Deen Kristian Haskjold, een film over een man die ‘s nachts alleen in een bakkerij werkt met de radio op de achtergrond als enig gezelschap. De jury prees de film omdat die perfect balanceert tussen tragedie en komedie zonder de integriteit van het hoofdpersonage uit het oog te verliezen. De publieksprijs was voor de Belgische film ‘Vihta’ van François Bierry.

In de Vlaamse competitie bekroonde de jury ‘Pathetiek’, het filmdebuut van de Gentse theaterregisseur Yahya Terryn, over twee vrienden die afspreken tijdens een pianoconcert van Beethoven waarbij de ene de andere vertelt dat hij zijn familie verlaten heeft voor de pianiste. ‘Our song to war’ van Juanita Onzage werd uitgeroepen tot beste Vlaamse documentaire. In de Vlaamse animatiecompetitie ging de prijs van het publiek naar ‘Botvieren’ van Elise Eetesonne.

‘A worthy man’ van Kristian Haskjold en ‘Pathetiek’ van Yahya Terryn komen door deze juryprijzen automatisch op de longlist terecht voor de Oscars. Ze zijn met andere woorden ‘Academy Award qualifying’. ‘A worthy man’ wordt bovendien genomineerd voor de European Film Awards.

Tijdens de slotavond deelde het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) wildcards uit aan afgestudeerden van Vlaamse filmscholen. De lauraten waren Louisiana Mees voor ‘Waithood’ (fictie), Lisa Foster voor ‘Heen en wWeer’ (animatie), Yu Zaide Bil voor ‘Memre’ (documentaire) en Meltse van Coilliet voor ‘Elephantfhish’ (filmlab).