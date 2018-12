Verdwijnen van N-VA uit regering betekent start van hele stoelendans

Het verdwijnen van N-VA uit de regering-Michel betekent ook de start van een hele stoelendans in de cenakels van de macht. Een overzicht van wat de Vlaams-nationalisten verliezen, en wat de andere partijen winnen.

N-VA was de grootste partij in de Zweedse coalitie en laat dus een groot gat achter in de regering van premier Michel. Dat moet opgevuld worden door staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD). Zij worden minister, want wettelijk moet een federale regering evenveel Vlaamse als Waalse ministers bevatten. Bijkomend voordeel: aangezien zij al staatssecretaris zijn, moeten ze geen nieuwe eed bij de koning afleggen, en kan de regering-Michel een vlotte doorstart nemen. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe dat precies zal gebeuren, net als welke bevoegdheden eventueel nog naar andere ministers zullen gaan.

Jan Jambon kan terugkeren naar de Kamer. Foto: BELGA

Zo moeten de zware bevoegdheden van vicepremier Jan Jambon verdeeld worden: Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Jambond zelf werd in 2014 rechtstreeks verkozen, en kan in theorie dus zijn zitje in de Kamer weer innemen (en een geducht oppositielid worden). Dat zou ten koste gaan van zijn partijgenoot Johan Klaps, die als opvolger van Jambon een Kamerzitje kreeg. Jambon zou ook vroeger dan verwacht burgemeester van Brasschaat kunnen worden.

Ook de bevoegdheden Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging (van staatssecretaris Theo Francken) en Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid (van staatssecretaris Zuhal Demir) moeten nu verdeeld worden door de overgebleven regeringspartijen. Francken en Demir kunnen net als Jambon terugkeren naar de Kamer, dat zou dan ten koste gaan van hun opvolgers: de huidige Kamerleden Renate Hufkens (die wel al had aangekondigd na deze legislatuur te zullen stoppen) en Wim Van der Donckt. Ook Francken zou in januari al burgemeester van Lubbeek kunnnen worden.

Sander Loones was amper één maand minister van Defensie. Foto: BELGA

Ook de ministeries Financiën en Fiscale Fraudebestrijding (van minister Johan Van Overtveldt) en Defensie en Ambtenarenzaken (van minister Sander Loones, die amper één maand minister was) krijgen een nieuwe baas. Van Overtveldt en Loones hebben in tegenstelling tot hun collega’s wel geen vangnet: Van Overtveldt werd in 2014 verkozen in het Europees Parlement, waar uitgerekend Loones hem opvolgde toen hij minister werd en waar hij zelf intussen werd opgevolgd door Ralph Packet. Naar dat parlement kan je niet zomaar terugkeren.

Vraag is ook of Kamervoorzitter Siegfried Bracke de rit zal uitdoen als eerste burger van het land. De post van Kamervoorzitter maakt immers deel uit van het pakket dat bij de regeringsvorming onderhandeld wordt.