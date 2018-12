REACTIES. Crombez: “Geen sprake van dat wij deze afbraakregering gaan steunen”

Nu N-VA geen deel meer uitmaakt van de federale regering, wil premier Michel de legislatuur volmaken met een minderheidsregering. Een beslissing die heel wat implicaties heeft voor hoe het land het komende half jaar bestuurd zal worden, en die goodwill bij de oppositie vereist. Een overzicht van de reacties.

John Crombez: “Geen sprake van dat wij deze afbraakregering gaan steunen”

Het is volgens SP.A-voorzitter John Crombez ondenkbaar dat zijn partij het nieuwe minderheidskabinet van premier Michel, dat amper 52 van de 150 zetels in de Kamer vertegenwoordigt, gaat depanneren door die vanuit de oppositie telkens aan een wisselmeerderheid te helpen. “Dat is vooral inhoudelijk moeilijk voor te stellen”, aldus Crombez. “De afbraakpolitiek van de afgelopen vier jaar gaat met deze minderheidsregering gewoon door. Het is ondenkbaar dat wij steun zouden geven aan dit soort beleid.”

Het is Crombez ook onduidelijk hoe de regering verder moet: staatssecretarissen De Crem (CD&V) en De Backer (Open VLD) zomaar promoveren tot minister (zoals Michel zaterdag aankondigde), “dat gaat niet zomaar”, aldus Crombez. Hij gaat er wel vanuit dat Michel en N-VA-voorzitter Bart De Wever afgesproken hebben dat de N-VA vanuit haar nieuwe rol als oppositiepartij af en toe gaat meestemmen met de regeringspartijen.

Crombez haalde nog aan dat zijn partij dossier per dossier zal bekijken of ze voorstellen van de regering kan goedkeuren, maar dat is geen nieuwe houding. “Dat doen wij altijd. Ook de voorbije vier jaar stemden wij mee als iets goed was, alleen gebeurde dat niet vaak.”

CD&V-voorzitter Wouter Beke Foto: Photo News

Wouter Beke: “Dit had niet niet hoeven te gebeuren”

“Het Migratiepact niet goedkeuren, was geen optie.” Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke. “Het was namelijk al goedgekeurd op 12 september, op basis van een consensus, met N-VA. Zeer jammer dat dit tot een einde komt, want we hebben vier jaar goed samengewerkt met de N-VA. (...) Had men de voorbije maanden alerter geweest, dan had niet niet hoeven te gebeuren.”

De CD&V-voorzitter legt de schuld voor het einde van de regering in haar huidige vorm bij de N-VA. “Het is de N-VA die deze crisis jammer genoeg ontketend heeft. De voorbije vier jaar hebben we goed samengewerkt en goede resultaten geboekt.” Maar dat de Vlaams-nationalisten wilden terugkomen op een volgens Beke eerder genomen beslissing - de goedkeuring van het migratiepact - maakte verder samenwerken onmogelijk, zei Beke. “Als één partij van de vier zegt dat ze haar positie wil herzien terwijl daar verschillende formele beslissingen over genomen zijn, dan maakt dat het wel heel moeilijk.”

Het vertrek van N-VA is voor Beke dan ook “geen moment van triomfalisme, maar van verantwoordelijkheid”. De “oranje-blauwe partijen” hebben in het dossier van het VN-migratiepact de nodige verantwoordelijkheid aan de dag gelegd, zei Beke. “Ik hoop dat ook de andere partijen dat de komende maanden zullen doen.”

De nieuwe minderheidsregering beschikt maar over 52 van de 150 Kamerzetels en zal dus op zoek moeten gaan naar wisselmeerderheden. “Er zal telkens gekeken moeten worden welke partijen steun kunnen geven”, beseft Beke. “Maatregelen rond het invullen van vacatures, energiezekerheid, het verhogen van de koopkracht... Elke partij moet voor zichzelf beslissen of ze die kan steunen.” Beke voegde eraan toe dat al die beslissingen moeten worden genomen “in het belang van het land”.

Dat SP.A niet van plan is om de hand te reiken naar de nieuwe minderheidsregering, bekijkt Beke pragmatisch. “We moeten vooral kijken of we in belangrijke dossiers kunnen beslissen wat belangrijk is voor de burger. Ik denk aan energiezuinigheid, aan veiligheid, enz.”

Groen-fractievoorzitter Kristof Calvo Foto: Photo News

Kristof Calvo: “N-VA stort land in crisis”

Kristof Calvo, fractieleider voor Groen in de Kamer, is naar eigen zeggen opgelucht. “De regering heeft nu ‘stop’ gezegd. Dat is belangrijk. Het kleinste kind weet dat je migratie niet alleen kan tackelen. Ik ben blij dat we gekozen hebben voor de coalitie van de samenwerking. Als we nu toch een nieuwe naam moeten kiezen voor deze coalitie, is dit misschien wel de coalitie van New York en van de menselijkheid.’

Dat wil echter nog niet zeggen dat Groen de nieuwe minderheidsregering blindelings depanneert, zegt Calvo. “Wij gaan deze regering niet deblokkeren of depanneren. Een regering met begrotingsproblemen die kijkt naar de mensen die het al moeilijk hebben, kan onze steun nooit krijgen. Wel willen we onszelf engageren. Er zijn nog veel dossiers, en de zaken moeten vooruitgaan. De kernuitstap, migratie,... Onze partij is graag een deel van de oplossing. We moeten stappen vooruit zetten.”

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten Foto: BELGA

Gwendolyn Rutten verwacht steun van N-VA voor lopende dossiers

“We hebben echt mooie dingen gedaan met de N-VA, maar als je op een bepaald moment op een principeskwestie komt, dan moeten ze van ons ook begrijpen dat dit ook voor Open VLD een zeer principiële kwestie is”, zegt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. Ons land gewoon geen standpunt late innemen over het Migratiepact, was volgens Rutten onmogelijk. “Een woord is een woord, we hadden dat trouwens al gegeven. En dan verander je niet zomaar van mening.”

Rutten rekent erop dat N-VA de nieuwe minderheidsregering steunt in lopende dossiers: “Je hebt hier samen aan gewerkt, en dan verwacht je toch dat je dit ook samen kunt afwerken.”