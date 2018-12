Lancering van ultrageheime Amerikaanse spionagesatelliet op laatste nippertje afgebroken

De lancering van een zware Delta-draagraket met een ultrageheime Amerikaanse spionagesatelliet vanop de Californische basis Vandenberg, is op het laatste nippertje afgebroken, zo heeft het CBS News zondag gemeld.

Om 05.15 uur Belgische tijd moest een futuristisch uitziende Delta-IV Heavy van Boeing opstijgen met aan boord een spionagesatelliet. Maar 7,5 seconden voor de start ontdekten de computers een probleem en werd de lancering automatisch afgeblazen. Een halve seconde later zou normaal de eerste van de drie opduwraketten tot ontbranding komen.

Ingenieurs van lanceerbedrijf United Launch Alliance konden het 23 verdiepingen hoge gevaarte snel in een veilige modus brengen en zetten de aftelklok vier minuten terug om de telemetrie te bekijken. Enkele minuten later werd beslist niet te lanceren. Een nieuw lanceertijdstip is nog niet vastgelegd. Wat er precies aan de hand is, is ook nog niet gecommuniceerd.

De nuttige lading staat bekend als de NROL-71, maar wat de kunstmaan is, is niet meegedeeld. Onafhankelijke deskundigen denken dat het een geavanceerde optische spionagesatelliet is die een ongewone bijna polaire baan zou moeten draaien.

Het NRO (National Reconnaissance Office) is een overheidsdienst die inlichtingen vanuit de ruimte vergaart.