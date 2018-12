De grootste pineut van deze regeringscrisis: Sander Loones, minister voor minder dan een maand en geen vangnet

De carrière van Sander Loones kreeg een boost op 12 november: de N-VA’er werd minister van Defensie en moest het nieuwe gezicht van zijn partij in West-Vlaanderen worden. Een maand later staat Loones met lege handen...

De 39-jarige Loones was vijf jaar geleden als lid van de N-VA-studiedienst nauw betrokken bij de federale regeringsonderhandelingen. Toen Johan Van Overtveldt minister van Financiën werd in de nieuwe regering die Loones zelf in de steigers had helpen zetten, volgde hij hem op als Europees Parlementslid. Die functie legde Loones op 12 november jongstleden dan weer neer om minister van Defensie en Ambtenarenzaken te worden, om zijn naar Hasselt vertrokken partijgenoot Steven Vandeput op te volgen.

Loones moest namelijk het nieuwe gezicht van de N-VA in West-Vlaanderen worden, een provincie waar de partij bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen opvallend slecht presteerde. De vraag is maar of dat gelukt is in die kleine maand als minister: Loones trok weliswaar even naar Zweden om een bezoek te brengen aan twee Belgische fregatten die deelnamen aan een grote NAVO-oefening. Het leverde enkele leuke foto’s op, maar de electorale impact daarvan valt te betwijfelen...

Loones was tot voor kort trouwens ook ondervoorzitter van de N-VA, een functie die hij moest neerleggen om minister te kunnen worden. Zijn opvolger Lorin Parys werd uitgerekend gisteren door het partijbestuur van de N-VA goedgekeurd.

Terug naar af

Loones lijkt dus de grootste pineut van deze regeringscrisis en het verdwijnen van de N-VA uit de regering-Michel: hij is na niet eens een maand in functie al geen minister van Defensie meer, moest zijn ondervoorzitterschap van de N-VA afgeven, en kan - in tegenstelling tot zijn collega’s Jambon, Francken en Demir in de Kamer - niet terug naar het Europees Parlement, waar een andere regeling bestaat en waar hij al werd opgevolgd door partijgenoot Ralph Packet.