Vlaams Belang dient klacht in bij Raad van State tegen Migratiepact

Nu de beslissing gevallen is dat premier Charles Michel naar Marrakesh trekt om het VN-migratiepact namens België goed te keuren, trekt oppositiepartij Vlaams Belang naar de Raad van State om die goedkeuring tegen te houden. Dat bevestigt Kamerlid Filip Dewinter. “De manier waarop premier Michel het Marrakesh-migratiepact van de VN door de strot van de bevolking duwt, tart alle verbeelding en is tevens ongrondwettelijk.”

Volgens Vlaams Belang pleegt de nieuwe minderheidsregering van MR, Open VLD en CD&V een “constitutionele hold-up”. Wegens het vertrek van N-VA uit de regering en het “machtsvacuüm” dat daarvan het resultaat is, heeft de premier het grondwettelijke recht niet om het migratiepact te bekrachtigen, betoogt Vlaams Belang.

De partij hoopt via een kortgedingprocedure bij de Raad van State de beslissing om het migratiepact goed te keuren alsnog tegen houden. “Michel kondigt immers aan dat hij naar Marrakesh vertrekt terwijl de regering - die volgens artikel 167 van de grondwet verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid - hiermee niet akkoord gaat. Een nieuwe regering is formeel nog niet benoemd of geïnstalleerd en kan de beslissing om het Marrakesh-migratiepact te onderschrijven dan ook niet nemen.”

Dewinter vraagt zich ook af waarom de N-VA nog met SP.A en Open VLD zou onderhandelen over de vorming van een stadsbestuur in Antwerpen. Het vertrek van de N-VA uit de regering en de veelbesproken campagne van de partij tegen het migratiepact bewijzen dat N-VA en Vlaams Belang natuurlijke bondgenoten zijn, zegt Dewinter. “Het cordon sanitaire moet dus nu voor eens en vooral altijd worden gebroken, ook omdat de recente gemeenteraadsverkiezingen de N-VA en het Vlaams Belang in verschillende gemeenten in Vlaanderen een democratische meerderheid hebben gegeven.”