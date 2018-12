Teamgenoot De Bruyne en Kompany geeft Brits dagblad er stevig van langs: “De media voeden racisme”

Raheem Sterling heeft zondag op Instagram uitgehaald naar de media, die volgens de aanvaller van Manchester City door hun manier van schrijven racisme in de hand werken. De 24-jarige Engelsman klaagde zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Chelsea nog over racistische uitlatingen van een fan van The Blues.

Sterling verwijst in zijn post naar twee artikels van de Daily Mail, elk over een youngster van Manchester City die een huis gekocht heeft. Bij het stuk over een blanke speler blijft de krant duidelijk neutraler, bij het artikel over een gekleurde voetballer wordt in de titel de focus gelegd op het hoge bedrag dat de speler wekelijks verdient “hoewel hij nooit in een match in de Premier League gestart is”.

“Ik denk dat dit onaanvaardbaar is”, schrijft Sterling. “Gewoon de manier waarop het verwoord is. De gekleurde jongen wordt in een slecht daglicht geplaatst. Dit voedt racisme en agressief gedrag. Dus aan alle kranten die niet snappen waarom mensen zich vandaag racistisch gedragen, is het enige wat ik te zeggen heb dat ze tweemaal moeten nadenken en elke speler dezelfde kans geven.”

Sterling kwam ook nog even terug op het incident van tegen Chelsea. “Zoals je aan mijn reactie kan zien moest ik ermee lachen. Ik had niet anders verwacht.”