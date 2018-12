Peeters en De Croo fileren N-VA, “maar we hebben goed samengewerkt hoor”

Dat de regering-Michel I is gesneuveld door een pact “dat al maanden eerder was goedgekeurd”, blijft zwaar op de maag liggen bij Kris Peeters (CD&V). Alexander De Croo (Open VLD) mikte zijn pijlen dan weer op de controversiële onlinecampagne die de N-VA (even) voerde.

“N-VA heeft een rode kaart getrokken nadat de match al afgefloten was.” Vicepremier Kris Peeters is het naar eigen zeggen beu dat de partij blijft benadrukken dat ze niet te laat kwam met het verzet tegen het steunen van het VN-Migratiepact. Dat onderstreept hij in De Zevende Dag. “En ik wil ook meegeven: Bart De Wever heeft gisteren niet in calimerohouding gezegd ‘Wij willen hier nog uitraken en nog een oplossing vinden’. Dat kan niet, want de finale standpunten zijn enkele dagen geleden al geformuleerd. En het pact is trouwens maanden geleden de facto al goedgekeurd. Dat heeft geen impact meer dan.”

“Premier Michel heeft zelfs voorgesteld om een interpretatieve nota toe te voegen aan onze goedkeuring van het VN-Migratiepact, met onder meer de bedenkingen van N-VA”, argumenteerde Peeters. “Daarom hebben we nooit begrepen dat de N-VA deze houding heeft aangenomen. Bovendien zijn alle bezwaren die ze maken en online werden verspreid ook gewoon grotendeels onwaar.”

“Dat ligt nog het moeilijkst: men probeert mensen wijs te maken dat iedereen die niet tegen het Migratiepact is, voor open grenzen is. Dat is natuurlijk niet waar. Dat vind ik het spijtigst”, besloot Peeters.

“Pure desinformatie”

Ook bij Alexander De Croo (Open VLD) raakt de onlinecampagne die de N-VA lanceerde om haar bezwaren tegen het Migratiepact toe te lichten - en die enkele uren nadien offline werd gehaald - nog steeds een gevoelige snaar. “Pure desinformatie, zo simpel is het. Het is een campagne die Steve Bannon had kunnen verzinnen.”

“Je kan er ook niet naast kijken dat de partij inhoudelijk een belangrijke kentering heeft gemaakt naar een bepaalde richting”, aldus De Croo. “En die strookte niet meer met de visie die deze regering wil uitdragen.”

“Goed samengewerkt hoor”

Toch onderstreepten zowel De Croo als Peeters dat het de voorbije vier jaar aangenaam samenzitten was rond de tafel met de N-VA. “Wij hebben goed samengewerkt, hoor”, klonk het bij Peeters. “Ja, zeer goed samengewerkt, inderdaad”, beaamde De Croo, “maar het is nu tijd om de pagina om te draaien.”

Opvallend: Peeters en De Croo hadden veel lof voor Jan Jambon “als mens en als minister”. Toen gevraagd werd of er evenveel achting was voor Theo Francken, volgde een bijzonder lange stilte, die uiteindelijk doorbroken werd door Kris Peeters. “Het is een kwestie van professioneel samenwerken. Met de ene gaat dat al wat makkelijker dan met de andere.”