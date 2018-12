Onze hoofdredacteur over de crisis: “Heeft N-VA ooit geloofd dat de anderen mee hun kar zouden keren? Dat zou arrogant of naïef zijn”

Michel I is ten onder gegaan zoals ze geleefd heeft: in de totale perceptieoorlog. Tien dagen geleden was al duidelijk dat inhoudelijk en strategisch de meningsverschillen onoverbrugbaar waren. Maar pas dit weekend was ook het positiespel aan zijn eindfase toe. De partijen die de regering verderzetten, claimen “verantwoordelijkheid”. En N-VA mag stilaan een boeket bloemen sturen naar de event planner van de VN die de top in Marrakech en niet in pakweg Zurich organiseerde.