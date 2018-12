Vrienden en familie rouwen om Mexicaanse uitwisselingsstudente die omkwam bij verkeersongeval in Doornik: “Je lach was zo aanstekelijk”

De vrienden en familie van Raquel Vargas zijn gisteren samengekomen in de kerk van Mont-Saint-Aubert voor de uitvaart van de 22-jarige studente die woensdag omkwam bij een verkeersongeval. “In jouw land schijnt de zon altijd, maar vandaag kan ze mijn hart niet verwarmen.”

Een echte wereldburger, zo noemen haar vrienden haar. Ze was vier jaar geleden al een jaar in België geweest en het beviel haar zo dat de Mexicaanse voor haar Erasmus terugkwam naar ons land. Ze studeerde kinesitherapie aan de hogeschool van Hainaut Condorcet.

De levensvreugde spatte van haar af, zo klonk het in de kerk. En iedereen viel in herhaling bij hun herdenkingen: een aanstekelijke lach, een zonnestraaltje, lachen, enthousiasme,... Het mag duidelijk zijn hoe ze zich Raquel zullen herinneren. Er werd ook een brief voorgelezen van een Belgische vriendin van Raquel die dankzij haar op Erasmus in Mexico verblijft op dit moment: “In jouw land schijnt de zon altijd, maar vandaag kan ze mijn hart niet verwarmen”, luidde die.

Ook het persoonlijke motto van Raquel werd opgerakeld: “Het leven is als een fiets, je moet vooruit om het evenwicht niet te verliezen.” Het typeerde de uitstekende studente en allemansvriend als niets anders.