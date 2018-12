Wolverhampton-fans reizen naar Newcastle… via Benidorm: “Goedkoper dan een treinrit”

Wolverhampton gaat zondag om 17u Belgische tijd op bezoek bij Newcastle, met Leander Dendoncker op de bank. Supporter Steve Horton wilde graag de trip maken om zijn ploeg aan te moedigen in St James Park, maar vond de treintickets wel heel duur. De man ging dan maar op zoek naar een goedkopere manier om te reizen en vond die ook. Samen met een vriend pakte hij het vliegtuig… naar Benidorm.

De fan van de Wolves postte zijn stunt zelf op Twitter. “Op weg naar Newcastle via Benidorm met dank aan Ryanair. Goedkoper dan de trein“, klonk het bij een foto in een bar. Een retourticket met de trein - voor een rit van een dik uur - had Horton 114 pond gekost, terwijl hij voor een vliegticket van Birmingham naar Alicante slechts 30 pond neertelde en voor nog eens 15 pond van Alicante naar Newcastle kon vliegen.

Zo houdt hij nog 69 pond over om de terugreis te bekostigen en ondertussen heeft hij er een zonnige tussenstop opzitten. Op Twitter regent het complimenten voor de creativiteit van de man, van ‘Briljant’ tot ‘Veel leuker dan met de trein’.