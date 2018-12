Na protest ‘gele hesjes’ in Brussel: één actievoerder rechtstreeks gedagvaard, onderzoek naar tweede

Brussel - Eén van de twee personen die zaterdag ter beschikking werden gesteld van het parket naar aanleiding van de acties van de ‘gele hesjes’, zal zich op 4 januari voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Dat meldt het Brusselse parket. De tweede man mocht beschikken na zijn verhoor door het parket. Het onderzoek naar zijn gedrag tijdens de manifestatie loopt wel verder.

Zo’n 1.000 ‘gele hesjes’ waren zaterdag naar Brussel gekomen voor hun protestacties. Ze verzamelden zich in drie groepen die eerst via de Europese wijk het Schumanplein probeerden te bereiken, om uiteindelijk één grote manifestatie te vormen op de kleine Brusselse Ring. Daar kwam het tot confrontaties met de massaal aanwezige politie, die de manifestanten bijeendreef en in de loop van de namiddag tot arrestaties overging. In totaal werden 450 mensen administratief aangehouden en 10 personen gerechtelijk aangehouden, zo meldt het Brusselse parket.

“Het ging om twee personen die geseind stonden voor verhoor in het kader van andere feiten”, zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. “Acht personen werden gerechtelijk aangehouden voor feiten gelinkt aan de betoging. Eén was een minderjarige met een woonplaats buiten Brussel. Vijf meerderjarigen werden vrijgelaten en zullen op een later tijdstip verhoord worden en twee meerderjarigen zijn ter beschikking gesteld van het parket.”

Eén van hen zou met stenen naar de politie hebben gegooid, en die man kreeg zondag van het parket een rechtstreekse dagvaarding voor de zitting van de correctionele rechtbank van 4 januari. De tweede man zou gedreigd hebben met een wapen en een politievoertuig beschadigd hebben. Die man kon na verhoor beschikken maar het onderzoek loopt verder, aldus nog het parket.