N-VA moet oplossing zoeken voor 180 kabinetsmedewerkers

Brussel - Het verdwijnen van N-VA uit de regering brengt ook een hele herstructurering met zich mee. Op de vijf federale N-VA-kabinetten samen werkten ongeveer 180 mensen. Voor die mensen wordt een soort sociaal plan uitgewerkt, zegt partijwoordvoerder Joachim Pohlmann.

Jan Jambon, Theo Francken en Zuhal Demir kunnen terug hun zetel in de Kamer opnemen. Voor Johan Van Overtveldt en Sander Loones liggen de zaken moeilijker: zij waren verkozen in het Europees Parlement. Daar is het echter niet mogelijk om de zetel opnieuw op te nemen. De partij zal de komende dagen uitzoeken wat nu precies hun sociaal statuut is.

Opzegvergoeding of terug naar vorige job

Ook voor de kabinetsmedewerkers wordt naar een oplossing gezocht. Zij krijgen in principe een opzegvergoeding, omdat ze volgens een soort bediendecontract werken. Sommige medewerkers zijn gedetacheerd uit overheidsdiensten of - in het geval van Defensie - uit het leger. Zij kunnen naar hun oude job terug. Anderen moeten op zoek naar een andere job.

“We gaan zoveel mogelijk oplossingen zoeken, maar dat wordt nog een hele klus”, zegt partijwoordvoerder Pohlmann.