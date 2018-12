Banaal verkeersongeval loopt uit de hand: zestiger krijgt klappen

Berchem - Een banaal ongeval op het kruispunt van de Floraliënlaan met de Elisabethlaan in Berchem is zaterdag uit de hand gelopen. Een koppel van 22 en 26 sloeg en stampte de andere betrokken bestuurder, een zestiger.

Een auto met een koppel erin was betrokken geraakt in wat volgens onze informatie een eerder banaal verkeersongeval was. In de tweede auto zat een 60-jarige bestuurder. Niemand van de drie betrokkenen raakte gewond bij het ongeval.

Agressief

Maar het koppel reageerde volgens politiebronnen wel erg agressief en geagiteerd, zelf na aankomst van de politie. De bestuurder (26) sloeg de tegenpartij, waarna zijn vriendin (22) hem ook gestampt zou hebben. Ook de politie-inspecteurs die de vaststellingen deden, kregen naar verluidt heel wat verwensingen naar het hoofd geslingerd. Dat terwijl de tegenpartij altijd rustig en beheerst bleef.

Uiteindelijk werd de betrokken vrouw erg emotioneel en werd zij naar het ziekenhuis gebracht. Ook de zestiger ging mee met een ambulance. De politie stelde een proces-verbaal op wegens opzettelijke slagen en verwondingen tegen het koppel.

Door het incident was er lokaal verkeershinder en ook De Lijn kon een tijdlang niet passeren.