“Knollenveld” van Anderlecht gaat van kwaad naar erger

Eén van dé gespreksonderwerpen voor de competitiematch Anderlecht-Charleroi was de verschrikkelijke staat van het veld in het Constant Vandenstockstadion. “Een knollenveld”, noemde commentator Filip Joos het onomwonden op Play Sports, en ook Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck had weinig goede woorden over voor de grasmat.