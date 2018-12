Bölöni ondanks tweede plaats van Antwerp: “Alleen aan 120 procent kunnen we concurreren met de toppers”

Trainer Laszlo Bölöni toonde zich enorm tevreden met het resultaat van Antwerp tegen Cercle Brugge, maar wil nog niet beginnen te zweven. Antwerp staat tweede, maar daar praat hij niet zo graag over. “Ik wil alles wat temperen.”

“Ik ben blij met het resultaat, maar iets minder tevreden met de kwaliteit van het spel”, zegt Laszlo Bölöni. “Maar de sleutelmomenten in de wedstrijd waren allemaal in ons voordeel. Vlak voor de rust hadden we het moeilijk. Ik dacht op de bank: ‘als we met 0-1 de rust ingaan, dan wordt het nog moeilijk’. Maar op dat moment scoren we de 0-2. Dat was erg belangrijk. Maar finaal 0-3 op verplaatsing tegen een vrij goede ploeg, dat is niet slecht.”

Bij Cercle vonden ze dat het eerste doelpunt van Antwerp niet had mogen doorgaan omwille van buitenspel. “Maar de VAR besliste van niet”, zegt Bölöni. “Iedereen weet dat ik het niet altijd tevreden ben met de beslissingen van de VAR, maar ze krijgen permanent krediet van mij.”

Antwerp staat nu op de tweede plaats in het klassement. “Ik ben daar natuurlijk tevreden mee”, zegt Bölöni. “Maar ik probeer meestal om zo’n vragen heen te dribbelen omdat je volgende vraag gaat dan over de play-offs gaan. En ik wil nog niet te veel druk leggen op ons. Maar ik ben zelf veel gekker in mijn gedachten. Het is daarom dat ik op deze leeftijd (65 jaar, red.) nog werk. Omdat ik gek ben (lacht). Maar ik praat niet graag over onze positie in het klassement, want ik weet hoe snel het kan gaan in het voetbal. Ik weet dat onze resultaten van een verschrikkelijke fragiliteit zijn. Wij moeten aan 120 of zelfs 140 procent van onze mogelijkheden spelen als we willen concurreren met de topclubs. Het is dus niet dat ik mijn verantwoordelijkheid uit de weg wil gaan door niet te praten over onze positie, maar ik wil alles wat temperen.”

Haroun fit tegen Waasland-Beveren

Faris Haroun ontbrak in de basisploeg. Hij had last van de quadriceps. “Maar ik ben er zeker van dat Faris terug zal zijn voor de volgende wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Yatabaré niet, want die pakte zijn vijfde gele kaart en is geschorst”, zegt Laszlo Bölöni.