Sterke Courtois helpt Real aan nipte zege bij de rode lantaarn

Op het veld van rode lantaarn Huesca won Real Madrid maar met het kleinste verschil. Santiago Solari zei: Dank u, Bale. En dank u, Courtois.

Op het veld van Huesca, de promovendus en eenzame rode lantaarn, mocht het voor Real Madrid zeker niet mislopen. Een zesde nederlaag was uit den boze, zeker na de vorige pandoering op verplaatsing bij Eibar (3-0). Maar als je na acht minuten op voorsprong komt, wordt het sowieso al een stuk makkelijker. Real combineerde knap op rechts, waar Odriozola de bal voor doel bracht. De 22-jarige Spanjaard, overgekomen van Sociedad, vond de inlopende Bale voorbij de tweede paal en die trapte in één tijd laag (en heerlijk) binnen.

GOAL | Real Madrid komt op voorsprong dankzij Gareth Bale!



0?-1?#HuescaRealMadrid pic.twitter.com/OLV9XOsuGK — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 9 december 2018

Toch had het iets na het kwartier zomaar 1-1 kunnen worden. Avila kreeg een uitgelezen schietkans en knalde hard, maar wel binnen het bereik van Thibaut Courtois. De Rode Duivel redde desalniettemin sterk. In een verder kansarme eerste helft dacht Huesca nog één keer gevaarlijk te worden. Maar Hernandez werd nog net voor de grote baklijn neergehaald door Carvajal, die de gele kaart zonder morren accepteerde. Diezelfde Carvajal had in de eerste minuut na rust wel bijna de gelijkmaker op z’n geweten. Na zijn balverlies rukte Huesca op en kreeg Melero een levensgrote kopkans. Vanop drie meter slaagde hij er nog in de bal naast te mikken. Ferreiro probeerde het van wat verder, maar vond Courtois op z’n weg.

Real begon serieus te zweten, Solari greep in en haalde zowaar Gouden Bal Modric naar de kant. Bale liet vervolgens de kans op de 2-0 liggen, de keeper bracht redding met zijn schouder. De Koninklijke won uiteindelijk wel nog, maar dankte een derde keer Courtois in de slotseconden. De Rode Duivel duwde nog een gevaarlijke vrijschop in corner. En zorgde er zo mee voor dat Real oprukt naar de vierde plaats, op vijf punten van leider Barcelona.