Jan Jambon (N-VA) opnieuw burgemeester: "Het is een nieuwe uitdaging"

Brasschaat - Na zijn ontslag als minister van Binnenlandse Zaken keert Jan Jambon terug naar zijn thuisgemeente Brasschaat. Vanaf begin januari zal hij er ook echt gaan zetelen als burgemeester. Jambon was er de voorbije jaren al titelvoerend burgemeester, maar kon dat mandaat niet combineren met zijn ministerschap. Nu kiest de N-VA-politicus dus terug voor zijn Brasschaat.

Brasschetenaren komen maar wat graag een babbeltje slaan met hun herverkozen burgemeester om te praten over de politieke crisis. Omdat N-VA nu uit de regering stapt, gaat Jan Jambon nu immers de sjerp omgorden. "Vanaf 1 januari ga ik de beslissing die de Brasschaatse kiezer genomen heeft, ook ten harte nemen en ga ik inderdaad de burgemeestersjerp aanvaarden", zegt Jambon. "Theoretisch zou ik nu nog, tot het einde van december, dat ook al kunnen doen. Maar die burgemeesterwissel gaan we nu niet meer doorvoeren."

"Nieuwe uitdaging"

Het zal voor Jambon wel een grote aanpassing zijn: van minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier opnieuw naar 'gewoon' Kamerlid. "Zo gewoon vind ik dat niet", zegt Jambon. "Ik heb dat altijd een privelege gevonden dat ik het volk mocht vertegenwoordigen in de Kamer. Het is een nieuwe uitdaging en een job met verantwoordelijkheid. Dus ik ga dat met veel enthousiasme opnieuw opnemen." In Brasschaat is er volgens de ex-vicepremier geen migratieprobleem. "We hebben wel een groep van een andre nationaliteit, maar dat zijn de Nederlanders. Die zijn perfect geïntegreerd. Dus hier hebben we gelukkig die problematiek niet. Onze gemeente ligt natuurlijk vlak naast grootstad Antwerpen en daar is het probleem er wel, we zorgen dat de effecten daarvan onder controle zijn."