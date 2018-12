Man gedood in Nederland: slachtoffer is bekende in Antwerps drugsmilieu

Temse -

In het Nederlandse Kloosterzande, in de gemeente Hulst, is vorige week donderdag naast een uitgebrande auto het lichaam van een man gevonden. Volgens onze informatie gaat het om Raouf B. (41), een man uit Temse die bekend is in het Antwerpse drugsmilieu. Volgens de Nederlandse politie staat het vast dat de man werd gedood.