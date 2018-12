China protesteert bij Amerikaanse ambassadeur tegen arrestatie Huawei-topvrouw

China heeft zondag bij de Amerikaanse ambassadeur in Peking geprotesteerd tegen de arrestatie van Meng Wanzhou, CFO van de Chinese telecomgigant Huawei. Peking eist dat de Verenigde Staten afzien van hun vraag tot uitlevering, zo staat in een persbericht van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Peking is erg gekant tegen de arrestatie en had eerder al de onmiddellijke vrijlating van Meng gevraagd. Peking had ook de Canadese ambassadeur op het matje geroepen.

De topvrouw van Huawei, de dochter van de oprichter van het bedrijf, Ren Zhengfei, werd vorige zaterdag op vraag van de VS opgepakt in Canada. Ze riskeert tot dertig jaar cel. Er wordt aan Meng verweten dat ze de sancties van de VS tegen Iran heeft geschonden. De arrestatie deed de ongerustheid op de financiële markten over de handelsoorlog tussen de VS en China opveren.

De regering-Trump beschouwt Huawei als een bedreiging voor de suprematie van de VS in de race om de toekomst van de mobiele communicatie, berichtte de Wall Street Journal in april. Zo zette de regering-Trump druk op Canada en andere bondgenoten om geen Huawei-technologie te gebruiken in hun nieuwe 5G-telecomnetwerken.