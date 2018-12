Maggie De Block nuanceert eigen uitspraken: “Geen chaos op het kabinet, wel in de opvang”

Brussel - Na afloop van de eerste ministerraad van de regering Michel-II heeft Maggie De Block (Open Vld), die de bevoegdheden Asiel en Migratie overneemt van staatssecretaris Theo Francken (N-VA), eerdere berichten over haar uitspraken over het departement genuanceerd. “Het is de opvang waar momenteel een chaos heerst en waar zo snel mogelijk een oplossing voor moet gezocht worden”, klonk het bij monde van de minister.

Minister De Block was al bevoegd voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, en krijgt daar nu de portefeuille Asiel en Migratie bij, na het vertrek van N-VA uit de regering. Ze was daar ook al voor bevoegd in de vorige regering. In een mededeling stelde ze dat Francken de vorige jaren “het streng en rechtvaardig migratiebeleid” van De Block had verdergezet, maar dat daar de voorbije weken verandering in was gekomen. “Ik tref vandaag een departement in crisis en in chaos aan”, klonk het scherp. Die uitspraken vielen niet in goede aarde bij Theo Francken. Na afloop van de ministerraad nuanceerde Maggie De Block haar standpunt.

“Wat goed was, moet niet veranderen”

“Ik volg Theo op zoals hij mij is opgevolgd”, zei de minister. “Er heerst geen chaos op het hele kabinet of departement, wel is er chaos in de opvangsituatie. Daarvoor moet een oplossing gezocht worden en ik ga dan ook zo snel mogelijk samenzitten met de verschillende diensten om te bekijken wat zij aankunnen.”

“Wat goed was aan het beleid van de voorbije jaren, zoals het terugkeerbeleid, moet niet veranderen, maar zal gehandhaafd en verdergezet worden”, aldus nog minister De Block.

“De drie partijen van deze coalitie steunen een streng en humaan asielbeleid, dat is ons fundamenteel engagement”, verklaarde premier Michel ook nog.