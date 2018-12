Vanhaezebrouck boos nadat late penalty Anderlecht de zege kost: “Dit moeten ze me toch eens uitleggen”

Anderlecht zag zich tegen Charleroi een zege door de neus geboord nadat scheidsrechter Lardot de bal op de stip legde na handspel van Sebastiaan Bornauw. Trainer Hein Vanhaezebrouck kon daar maar weinig begrip voor opbrengen. “Dit moeten ze me toch eens uitleggen”, maakte hij zich boos op de scheidsrechters.

Anderlecht leek zijn schaapjes al op het droge te hebben toen Dessoleil enkele minuten voor tijd binnen het strafschopgebied tegen de arm van verdediger Bornauw kopte. Penalty, besloot scheidsrechter Lardot, en een serieuze streep door de rekening van paars-wit. Benavente trapte de elfmeter immers binnen en zo blijft de Belgische recordkampioen achter met 1 op 9.

“Dit moeten ze mij toch eens uitleggen”, fulmineerde Vanhaezebrouck voor de camera’s van Play Sports. “Het was vanop een meter, en Bornauw doet ook geen beweging naar de bal. Ze geven hem ook nog geel, dus ze hebben blijkbaar geoordeeld dat het bewust handspel was.”

Eerder in de wedstrijd was er ook al een vergelijkbare fase, waarbij de bal niet op de stip ging. Bij een 0-0-stand kopte Dessoleil de bal toen tegen de arm van Anderlecht-aanvaller Landry Dimata. “Of dit een optelsom was na wat er eerder gebeurde? Ik hoop van niet, want in dat geval is het hek van de dam. Want dan staan er van de voorgaande weken misschien ook nog wel rekeningen open”, zei Vanhaezebrouck.