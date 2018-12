Skiliften botsen tegen elkaar in Oostenrijks skigebied

In een Oostenrijks skigebied vond zondagochtend een kettingbotsing plaats tussen enkele gondels van de plaatselijke kabelbaan. Dat melden verschillende media in Oostenrijk. De skilift was volledig leeg, er raakte dus niemand gewond.

Het incident vond zondagochtend plaats in het skigebied Hochzillertal, in de gemeente Kaltenbach in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. Volgens lokale media botsten maar liefst vijf gondels op elkaar, en dat terwijl het om een nieuwe kabelbaan ging.

Er loopt een onderzoek naar het voorval, wel is bekend dat de weersomstandigheden niet goed waren en mogelijk een rol spelen in de bizarre kettingbotsing. Omdat de wind zo sterk was, was de kabelbaan volledig leeg.

Het is niet de eerste keer dat het skigebied slecht nieuws te verwerken krijgt, zo vlak voor de start van hun hoogseizoen: vorige week nog stond het dalstation van de Zillertal-Shuttle in brand.